Naukowcy przewidują: Co najmniej miliard morskich stworzeń umrze przez upały

Naukowcy przewidują, że przez ekstremalnie wysokie temperatury, może umrzeć ponad miliard zwierząt wodnych. Dosłownie ugotują się żywcem. Badacze porównują muszle do samochodów, w których zamknięte są dzieci. Im dłużej tam siedzą, tym goręcej im jest. Przewaga ludzi w tym przypadku to to, że mogą uciec za nagrzanego auta. Zwierzęta morskie nie mają takiej możliwości. Nadchodząca gehenna spotka nie tylko ostrygi czy małże, ale również większe stworzenia, jak krewetki, langusty czy być może nawet żółwie.