Naukowcy przekształcili sygnał radiowy z Wenus w dźwięk. Każdy może go posłuchać

Podczas wspomnianego przelotu FIELDS wykrył naturalny sygnał radiowy o niskiej częstotliwości. Zwrócił on uwagę Glyn Collinsona z NASA Goddard Space Flight Center. Naukowiec wraz ze swoim zespołem zidentyfikowali go i uznali, że jest to dowód na to, że sonda Solar Probe NASA dotarła do górnej warstwy atmosfery Wenus.