Naukowcy ostrzegają - elektrownie jądrowe na wybrzeżu Morza Arabskiego zagrożone tsunami

Tsunami na Morzu Arabskim mogłoby doprowadzić do poważnej katastrofy, która doprowadziłaby do uszkodzenia elektrowni jądrowych. Zdaniem ekspertów były to ten sam rodzaj zniszczeń, który dotknął elektrownię jądrową Fukushima Daiichi w Japonii w 2011 roku. Wypadki jądrowe w tej elektrowni powstały na skutek tsunami wywołanego trzęsieniem ziemi u wybrzeży Honsiu.