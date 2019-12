Naukowcy opracowali nietonący metal. Rozwiązanie podpatrzyli u mrówek

Naukowcy z Uniwersytetu w Rochester pod przewodnictwem profesora Chunlei Guo opracowali niezatapialny materiał. Inspirowali się tratwami budowanymi przez mrówki z rodzaju synelopsis i pająkami topikami.

Pająki topiki żyją pod wodą choć oddychają powietrzem atmosferycznym. Aby się nie udusić "chwytają" powietrze między mikrowłoskami znajdującymi się na ich odwłoku. Z kolei mrówki z rodzaju synelopsis (fire ants) budują tratwy niezatapialne tratwy, na których pokonują zbiorniki wodne. Zarówno mrówki jak i pająki wykorzystują możliwość "schwytania" mikroskopijnych baniek powietrza w swoich strukturach. To dało inspirację zespołowi z Rochester na stworzenie niezatapialnego materiału.

Zespół profesora Ghunlei Guo ma nadzieje, że ich odkrycie może kiedyś posłużyć do konstrukcji niezatapialnych statków. Ich materiał wypływa na powietrzne nawet kiedy zostanie przewiercony. Na razie problemem jest kształt materiału, który w tym momencie konstrukcja składa się z dwóch aluminiowych blaszek, których wytrawione powierzchnie są zwrócone do siebie. To zapewnia ochronę przed uszkodzeniami z zewnątrz. Innym problemem jest fakt, że po długim zanurzeniu materiał częściowo traci swoje właściwości wypornościowe.