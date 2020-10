Naukowcy odkrywają drugi „klucz" do wysokiej zaraźliwości ​​nowego koronawirusa

Naukowcy wciąż starają się lepiej poznać koronawirusa

Wyniki dotychczasowych badań wyjaśniają, dlaczego oba koronawirusy (SARS-CoV oraz SARS CoV-2) sieją spustoszenie w wielu tkankach naszego ciała. Nie wspominają jednak, co sprawia, że jeden z wirusów rozprzestrzenia się znacznie łatwiej. Odpowiedzi na to pytanie postanowili poszukać naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Monachium i Uniwersytetu Helsińskiego. Wyniki swoich analiz opublikowali na łamach czasopisma naukowego "Science".

Ważne odkrycie w walce z koronawirusem

Autorzy badania skonsultowali uzyskane wyniki z badaczami z całego świata i zdecydowali, że skupią się na neuropilinie-1. Receptor ten służy wielu wirusom do chwytania i "trzymania" komórek gospodarza tak długo, aż uda mu się wedrzeć do organizmu.

Białka ułatwiające dostęp wirusom do organizmu

W celu potwierdzenia uzyskanych wniosków, badacze wykorzystali przeciwciała monoklonalne specjalnie wyselekcjonowane do blokowania dostępu do neuropiliny-1. Okazało się, że „pseudowirusy” z białkami SARS-CoV-2 (wykorzystywane do oglądania wirusów wnikających do komórek bez martwienia się o problemy z replikacją), miały problemy z dostaniem się do organizmu, gdy neuropilina-1 została zablokowana.