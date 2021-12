Naukowcy odkryli nową część ciała człowieka. Odgrywa ważną rolę

Nowo odkryta struktura to głęboka warstwa mięśnia żwacza. Do tej pory eksperci uważali, że mięsień składa się z dwóch warstw - jednej głębokiej i jednej powierzchownej. Tylko nieliczni zakładali, że istnieje jeszcze trzecia, ale doniesienia na jej temat nie były spójne, jak można przeczytać w "Annals of Anatomy".