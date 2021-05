Naukowcy nie wierzyli własnym oczom. Kości tej żaby świecą

W brazylijskich lasach już dawno odkryto gatunek nazwany Pumpkin toadlets, co w wolnym tłumaczeniu oznaczałoby "Dyniową żabkę". Śliczne stworzenia z rodziny Brachycephalidae, płazów bezogonowych zamieszkujących przede wszystkim południową i środkową Brazylię, są mikroskopijne. Mogą się zmieścić na paznokciu.

Źródło: PLoS ONE

Dyniowe żaby przychodzą na świat bez postaci larwalnej, czyli kijanki. Są także trujące, co wprost sugeruje ich jaskrawy kolor. Teraz wiadomo także, że mają kuzyna - choć ledwo da się odróżnić oba gatunki od siebie.

Ciekawą cechą żaby są... fluorescencyjne kości. To cecha wspólna także dla wcześniej odkrytego gatunku. Świecące kostki widać dopiero pod promieniami UV. Do czego służą zwierzakom? Naukowcy nie są pewni, ale podejrzewają, że może to mieć coś wspólnego z ich komunikacją.