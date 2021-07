Przewidzieli przyszłość? Potwierdzają się prognozy z 1972 roku. Ludzkość czekają dwa scenariusze?

Badanie MIT (Massachusetts Institute of Technology) i Klubu Rzymskiego z 1972 r., które ukazało się w książce "Granice wzrostu" (ang. The Limits to Growth) przewidywało, że szybki wzrost gospodarczy doprowadzi do upadku cywilizacji w połowie XXI wieku. Naukowcy wspominali o kryzysie, do którego dojdzie w 2040 r., jeśli ludzkość będzie kontynuowała działalność szkodliwą dla naszej planety – m.in. nadmierne wydobycie i eksploatację zasobów. Był to jeden z przedstawionych scenariuszy dotyczący naszej przyszłości.