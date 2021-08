Naukowcy już wiedzą, kiedy nawiążemy kontakt z obcymi. Policzyli to

W tym miejscu warto przybliżyć postać prof. Loeba, o którym pisaliśmy już wcześniej na łamach WP Tech. Jest on astrofizykiem, który twierdzi m.in., że starożytna obca cywilizacja mogła zamontować na Ziemi czujniki, pozwalające jej śledzić życie na naszej planecie. To miałoby – jego zdaniem – wyjaśniać pojawianie się niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO). W ocenie prof. Loeba mogą być to statki wykonujące misje obserwacyjne.