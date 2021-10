Naukowcy coraz bliżej rozwiązania zagadki rongorongo. Pomaga im technologia 3D

Do dzisiaj zachowały się zaledwie 23 tabliczki z rongorongo, ale nie wiadomo, w jaki sposób je odczytywać i interpretować. Jak można przeczytać na łamach "Journal of Island and Coastal Archaeology", rongorongo to pismo obrazkowe "z wieloma znakami przedstawiającymi rozpoznawalne obiekty, takie jak ludzie, ptaki, różne rodzaje ryb, żółwie i wiele glifów, które prawdopodobnie przypominają różne obiekty kulturowe". Eksperci nie są zgodni, co do tego, w jakim okresie ten sposób komunikacji powstał i był wykorzystywany, zanim bezpowrotnie zanikł w latach 60. XIX wieku.