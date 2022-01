Naukowcy alarmują. Te ludy mogą wyginąć z powodu COVID-19

Naukowcy z Ekwadoru zwracają z kolei uwagę, że z powodu izolacji oraz słabej infrastruktury małe plemiona, które stanowią ok. 7 proc. populacji państwa, są pozbawione dostępu do opieki medycznej. Mimo to wirus przenika do najdalszych zakątków kraju. Specjaliści przetestowali wybiórczo 769 osób z 14 małych społeczności i stwierdzili pozytywne wyniki w 12 z nich.