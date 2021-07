Naukowcy alarmują. Ryby mają coraz większy problem z narkotykami

Metamfetamina znajdująca się wodzie, może być uzależniająca dla ryb

Eksperci umieścili 40 pstrągów potokowych w zbiorniku z wodą zawierającą poziom metamfetaminy (organicznego związku chemicznego o silnym działaniu psychoaktywnym) odpowiadający poziomowi wykrytemu w rzekach słodkowodnych. Ryby spędziły w nim 8 tygodni, a następnie zostały przeniesione do czystego zbiornika. Następnie co drugi dzień badacze sprawdzali, czy u pstrągów występuje efekt odstawienia narkotyku. Robili to dając rybom wybór między czystą wodą a wodą z metamfetaminą. Naukowcy wykorzystali również 40 innych pstrągów jako grupę kontrolną.