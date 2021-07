WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 3 zabawki kreatywnedługopisklocki lego Agnieszka Małgorzata Adamska Dzisiaj, 13-07-2021 09:20 Nauka i zabawa. Jakie sprzęty rozwiną kreatywność dziecka? Wakacje w domu nie muszą oznaczać nudy. Z pomocą innowacyjnych urządzeń dziecko podczas przerwy od zajęć szkolnych poszerzy wiedzę, rozwinie swoje zainteresowania i spędzi czas na kreatywnej zabawie. Podpowiadamy, jaki sprzęt warto wybrać dla ciekawego świata malucha. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Długopis 3D to doskonała zabawka, która rozwinie kreatywność dziecka Źródło: Adobe Stock Lato w mieście to trudny czas dla naszych pociech. Z dala od szkoły i rówieśników dzieci się nudzą, a opustoszałe place zabaw nie zachęcają do samotnej zabawy. Jak umilić dziecku czas oczekiwania na wakacyjny wyjazd? Przedstawiamy listę urządzeń, które skutecznie przegonią monotonię i nudę, a do tego rozwiną kreatywność naszej pociechy i poszerzą wiedzę. Niektóre z nich możesz śmiało zabrać na wakacyjny wyjazd – doskonale zdadzą egzamin podczas deszczowych dni. Tablet graficzny Laptopy i tablety to dziś już norma na wyposażeniu każdego małego ucznia. Na ten elektroniczny trend w dużej mierze wpłynęła pandemia oraz przymus edukacji zdalnej. Wielu rodziców martwi się, że ich dzieci większość dnia spędzają z nosem przed ekranem. Uspokajamy – zabawa elektroniką może być pożyteczna i przynieść dziecku wiele korzyści. Przykład? Tablet graficzny, który nie tylko pomoże dziecku codziennej w nauce, ale także obudzi i rozwinie zainteresowania i pasje. Każdy maluch lubi rysować, ale tworzenie artystycznych wizji na ekranie tabletu to coś znacznie więcej, niż kreślenia kolorowych szlaczków na kartce papieru. Z tabletem graficznym twoja pociecha stworzy swój własny, artystyczny świat, pełen ulubionych bohaterów bajek i wyśnionych postaci. Tablety graficzne to także świetna nauka rysowania i grafiki, dzięki którym dziecko skutecznie rozwinie swoje zdolności plastyczne. Wirtualna podróż do każdego zakątka ziemi Nie od dziś wiadomo, że technologia i rozrywka może iść w parze z nauką najmłodszych. Dobrym przykładem jest m.in. wirtualna rzeczywistość, zwana też fantomatyką, którą obecnie z powodzeniem wykorzystuje się nie tylko w grach, ale także w edukacji. Okulary VR umożliwiają dziecku kreatywną zabawę i odkrywanie nowych, nieznanych miejsc. Dzięki technologii VR maluchy mają możliwość odbycia wspaniałej, wirtualnej podróży do niemal każdego zakątka ziemi. Podczas tej niezapomnianej przygody pociecha może przyjrzeć się z bliska dzikim zwierzętom, poznać nowe gatunki roślin oraz zdobyć cenne doświadczenia – i to wszystko bez wychodzenia z własnego pokoju! Okulary VR to świetny sposób na rozrywkę dla całej rodziny – zarówno w domu, jak i na wakacyjnych wyjazdach. Kolorowy świat w wymiarze 3D Pozostańmy jeszcze w temacie rysowania. Długopisy i flamastry 3D to fantastyczny gadżet, który z całą pewnością podbije serce każdego kreatywnego malucha. Pod nazwą „długopis” w rzeczywistości kryje się miniaturowa, ręczna drukarka trójwymiarowa, dzięki której dziecko stworzy rozmaite kształty, obiekty, figurki i maski. Z wyglądu urządzenie faktycznie przypomina zwykły pisak, jednak zamiast klasycznego atramentu w środku znajduje się wkład do długopisu 3D – tzw. filament. Podczas uruchomieniasprzętu wkład jest podgrzewany do temperatury topnienia, czyli około 200°C. Rysując długopisem kształty przestrzenne sprawiamy, że płynny filament zaczyna wypływać przez głowicę z dyszą drukującą, a następnie zastyga w powietrzu. Taka technologia pozwala nam na stworzenie wielu trójwymiarowych konstrukcji, a jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia. To także świetna, kreatywna rozrywka dla maluchów, które przy pomocy długopisu 3D łatwo wykreują magiczny świat ze swojej wyobraźni. Kreatywne klocki Nie ma chyba dziecka, które nie lubiłoby zabawy klockami. Ta kultowa zabawka pamięta czasy naszych rodziców i dziadków i mimo upływu lat wciąż jest jedną z najbardziej lubianych form rozrywki wśród kolejnych pokoleń maluchów. Prym w świecie klocków bezapelacyjnie wiedzie legendarna marka LEGO, która ma w swojej ofercie zarówno zestawy dla kilkuletnich szkrabów, jak i zaawansowane modele kolekcjonerskie. Uniwersalną propozycją dla różnych grup wiekowych są zestawy LEGO Classic. Te kreatywne klocki w pełni spełnią dziecięce marzenia o budowaniu i konstruowaniu rozmaitych, wielokolorowych obiektów, stworzeń i pojazdów. stworzeń, zwierząt, pojazdów, budowli, itp. Zestawy kreatywny LEGO składa się z kolorowych klocków w aż 35 kolorach. Do zestawu dołączona jest zielona płytka konstrukcyjna i wiele innych akcesoriów, które przydadzą się w tworzeniu rozmaitych konstrukcji. Komplet znajduje się w poręcznym wiaderku, które umożliwia przechowywanie zabawki z sprawia, że możemy bez trudu zabrać j na każdy wyjazd.