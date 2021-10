Nauka hybrydowa to przyszłość. Szkoła sprzed pandemii już nie istnieje

– Konieczność przeniesienia edukacji do cyfrowej rzeczywistości, której doświadczyliśmy w ostatnich miesiącach, stanowiła niezbity dowód słuszności wysiłków, które w Microsoft podejmujemy sukcesywnie od lat, na rzecz podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli. Nie jest to działanie mające na celu jedynie uatrakcyjnienie dotychczasowych metod dydaktycznych, ale realizowany systematycznie projekt, mający pomóc w cyfrowej transformacji polskich szkół. Wierzymy bowiem, że przyszłością działań dydaktycznych jest edukacja hybrydowa, niezależna od warunków zewnętrznych, jak pandemia. Pragniemy przy tym, aby to nauczyciele, wspólnie z rodzicami czy opiekunami, stanowili tę forpocztę technologii, dzięki której dzieci i młodzież wkraczają w cyfrowy świat. Możliwe będzie to jednak wyłącznie wtedy, gdy kadra dydaktyczna także w pełni będzie potrafiła wykorzystać możliwości, jakie dziś dają technologie cyfrowe – powiedziała Barbara Michalska, dyrektor rynku edukacyjnego Microsoft w Polsce.