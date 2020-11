NATO zbuduje śmigłowiec przyszłości. Inicjatywa pięciu państw

Minister sił zbrojnych Francji Florence Parly, federalna minister obrony Niemiec Annegret Kramp-Karrenbauer, minister obrony Grecji Nikolaos Panajotopulos, a także ministrowie Wielkiej Brytanii (Ben Wallace) i Włoch (Lorenzo Guerini) podpisali list intencyjny w ramach inicjatywy Next Generation Rotorcraft Capabilities.

Dotyczy on wspólnej budowy śmigłowców wielozadaniowych nowej generacji, które zastąpią obecnie eksploatowane maszyny (m.in. Puma, Super Puma, Caracal i AW101). Projekt Next Generation of Medium Multi Role Helicopter ma być jednym z priorytetów Sojuszu.