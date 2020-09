NASA zauważył pierwszą w historii planetę, która krąży wokół białego karła

Zdaniem eksperta w trakcie procesu tworzenia białych karłów dochodzi do niszczenia wszystkich znajdujących się w pobliżu planet. Dodatkowo obiekty, które później zbytnio zbliżą się do białego karła, są rozrywane na strzępy przez ogromną grawitację planety.

- Nadal mamy wiele pytań o to, jak WD 1856 b dotarła do swojej obecnej lokalizacji, nie podzielając żadnego z tych scenariuszy – podkreśliła Vanderburg.

Planeta blisko białego karła

Zwykle, gdy w gwiazdach takich jak Słońce ustają reakcje jądrowe, dochodzi do ich pęcznienia. Wówczas osiągają setki tysięcy większy rozmiar i zmieniają się w chłodniejsze, czerwone olbrzymy. Następnie dochodzi do wyrzucania gazu w kosmos, co sprawia, że gwiazda ponownie się kurczy i przekształca w białego karła. Kiedy tak się dzieje, wszystko, co znajduje się w pobliżu, jest zazwyczaj pochłaniane i spalane. Gdyby WD 1856 b znajdowała się tak blisko gwiazdy, jak dzisiaj, spotkałby ją ten sam los - ale naukowcy spekulują, że wcześniej znajdowała się około 50 razy dalej.