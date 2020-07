NASA: Właśnie trwa kosmiczny spacer. Obejrzyj relację

Chris Cassidy i Robert Behnken opuścili pokład ISS by odbyć kosmiczny spacer. Astronauci NASA podejmą próbę wymiany akumulatorów, co pomoże zwiększyć efektywność pracy stacji. Jest to 229 kosmiczny spacer, wspierający modernizację ISS.

Kosmiczny spacer. (Getty Images)