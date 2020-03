NASA ogłasza cztery nowe misje. Dwie z nich zostaną zrealizowane

NASA ogłosiła cztery nowe misje, które mają szansę na realizację w najbliższej przyszłości. Każda oryginalna, interesująca i obiecująca - jednak tylko dwie z nich zakwalifikują się do projektu NASA Explorers . Naukowcy do 2021 roku będą szczegółowo analizować każdą z propozycji, po czym podejmą ostateczną decyzję.

Finałowe projekty zostały wybrane w konkursie na podstawie ich potencjalnej wartości naukowej oraz wykonalności na etapie planowania. Dwie z propozycji należą do tak zwanych misji Small Explorer (SMEX), a dwie zakwalifikowano do miana Missions of Opportunity (MO).