NASA o tajemnicy życia na Ziemi. Tak w gwiazdach rodzi się niezbędny jego element

Naukowcom udało się ustalić nowe informacje na temat tego, jak życie dotarło na naszą planetę. Tym razem przebadali jeden z kluczowych pierwiastków budujących nasze DNA.

Fosfor jest obecny w DNA i błonach komórkowych. Najnowsze dane utwierdziły naukowców w przekonaniu, że jest to kluczowy pierwiastek, dzięki któremu życie na Ziemi mogło powstać. Czemu akurat fosfor i jak znalazł się on na naszej planecie? To pytanie długo pozostawało bez odpowiedzi.