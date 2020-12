NASA i SpaceX z kolejną udaną misją. Kapsuła Dragon dostarczyła zaopatrzenie na ISS

Zobacz: NASA: Pierwsze takie zdjęcia księżyca Jowisza. Europa na niezwykle szczegółowym zbliżeniu [Wideo]

Kapsuła Cargo Dragon 2

Kapsuła Cargo Dragon 2 jest przeznaczona wyłącznie do transportu materiałów. Ma o 20 procent większą pojemność od poprzedniej wersji, jest również bardziej zaawansowana technologicznie. Statek jest wyposażony w nowy system dokowania do ISS, wyprodukowany przez Nanolock LLC. Pozwala on na większą stabilność, co bardzo dobrze wpływa na całą Międzynarodową Stację Kosmiczną. Cargo Dragon 2 może przebywać w przestrzeni kosmicznej do 75 dni bez żadnej szkody dla elementów konstrukcyjnych.