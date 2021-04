NASA i SpaceX ponownie łączą siły. Misja Crew-2 gotowa do startu [Wideo]

Będzie to już trzecia wspólna misja NASA i SpaceX, w ramach której kolejni astronauci udadzą się na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Program komercyjnych lotów załogowych na orbitę okołoziemską rozpoczął się oficjalnie w 2020 roku od testowego załogowego lotu kapsuły Crew Dragon na ISS .

Misja SpaceX Crew-2 - kiedy start?

Start misji SpaceX Crew-2 został zaplanowany na 23 kwietnia 2021, 11:49 czasu polskiego . Transmisja rozpocznie się jednak wcześniej - o godz. 7:30 czasu polskiego, by można było zobaczyć przygotowania astronautów do lotu. Będziecie mogli ją śledzić poniżej.

Start NASA's SpaceX Crew-2 [Na żywo]

W ramach misji Crew-2 rakieta Falcon 9 wraz z załogową kapsułą Dragon 2 na szczycie dostarczą czteroosobową załogę na ISS. Co ciekawe, Falcon 9 biorący udział w tej misji to ten sam, który w zeszłym roku zabrał astronautów na ISS w ramach misji załogowej Crew-1. Kapsuła Dragon 2 brała udział w misji demonstracyjnej Crew Demo-2 trwającej od maja do sierpnia 2020 r.