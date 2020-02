NASA buduje hotel w kosmosie. Ma być "wygodnie i przyjaźnie"

NASA wybrała firmę do budowy prywatnego hotelu na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, który posłuży nie tylko załodze, ale również przyszłym kosmicznym turystom. Pojawiły się także pierwsze wizualizacje.

Jednak to nie koniec planów Axiom - firma chce również, by nowe fragmenty stacji był dostępne dla przyszłych kosmicznych turystów i umożliwiały im zakwaterowanie na stacji, na podobnych zasadach, co w hotelu.