NASA: 5 asteroid zbliży się dziś do Ziemi. To nie koniec świata, ale może być niebezpiecznie

NASA ostrzega, że 5 asteroid znajdzie się dzisiaj niebezpiecznie blisko Ziemi. Najszybsza z nich przemknie z prędkością ponad 80 tys. km/h. Zagrożenie na szczęście jest niewielkie, ale tego typu obiekty zawsze wzmagają czujność naukowców.

Pierwsza asteroida, która zbliży się dziś do Ziemi to 2020 CO i znajdzie się ona w odległości ponad 4 mln km od Ziemi. Kolejny obiekt będzie już znacznie bliżej planety - w odległości 1 mln km. To asteroida 2020 CN o średnicy 20 metrów.