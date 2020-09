Najzimniejsze miejsce na półkuli północnej. Naukowcy: Grenlandia pobiła rekord

Naukowcy ze Światowej Organizacji Meteorologicznej podczas przeglądania archiwów, zarejestrowali nowy rekord zimna na półkuli północnej - informuje "The Guardian". Najzimniejszym miejscem w tej części kuli ziemskiej nie jest już Syberia, gdzie w 1933 roku odnotowano temperaturę minus 67,8 stopni Celsjusza .

Rekordowy odczyt dotyczy stacji Klinck na Grenlandii, znajdującej się w pobliżu szczytu pokrywy lodowej. Badacze odkryli go dopiero teraz, pomimo że temperaturę wynoszącą minus 69,6 stopni Celsjusza zarejestrowano 22 grudnia 1991 roku.

Naukowcy podkreślają, że choć zarówno Grenlandia, jak i Syberia należą do najzimniejszych miejsc na Ziemi, to tamtejszym odczytom wciąż daleko do rekordów zarejestrowanych na biegunie południowym.