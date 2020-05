Największy szerszeń wciąż budzi grozę. Może wyrządzić wiele szkód

Największy szerszeń świata, znany również pod nazwą szerszeń morderca pojawił się niedawno w Stanach Zjednoczonych. Pszczelarze podejrzewają owada o zabicie tysięcy pszczół, które stanowią jeden z podstawowych składników jego diety. Czy szerszeń azjatycki pojawi się w Polsce?

W ostatnim czasie pojawiło się wiele informacji na temat szerszenia azjatyckiego. Media na całym świecie przekazywały, że owad odgryza głowy pszczołom, a jego jad może być śmiertelny dla ludzi. Jaka jest prawda?

Szerszeń azjatycki na świecie

Pod nazwą szerszeń azjatycki kryje się gatunek Vespa mandarinia, chociaż niektórzy nazywają tak również owady z gatunku Vespa velutina. Szerszenie Vespa mandarinia uznaje się za największe na świecie. Długość ich ciała to od 2,5 do nawet 4,5 cm. Rozpiętość skrzydeł tych owadów osiąga do 7,6 cm. Charakteryzują się czarnym ubarwieniem w pomarańczowo-żółte pasy. Uznaje się je za owady wszystkożerne.

Szerszenie azjatyckie występują głównie we wschodniej Rosji, Japonii, Chinach czy na Tajwanie, ale w ostatnim czasie pojawiły się też w Stanach Zjednoczonych. Nikt nie wie, w jaki sposób. "The New York Times" donosił o ich obecności m.in. na terenie stanu Waszyngton.

Zobacz też: US Navy odtajnia nagrania UFO i potwierdza ich autentyczność.

Amerykanie zaczęli się obawiać, że szerszenie mogą zadomowić się u nich na stałe, stanowiąc zagrożenia dla innych owadów, a nawet ludzi. Pomimo tego, że szerszenie azjatyckie nie są agresywne wobec człowieka, ich jad może okazać się śmiertelnym zagrożeniem. Każdego roku w Japonii na skutek użądlenia tych owadów ginie około 50 osób.

Szerszeń azjatycki w Polsce?