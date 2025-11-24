Największy na świecie detektor neutrin uruchomiony. Fenomenalne wyniki

WAŻNE
JUNO, podziemne obserwatorium neutrin uruchomione w chińskim Jiangmen, osiągnęło rekordową precyzję już na starcie. Pierwsze wyniki pokazują, że kluczowe wskaźniki działania spełniają lub przewyższają założenia projektowe.

Po ponad dekadzie projektowania, budowy i współpracy międzynarodowej, detektor JUNO rozpoczął pracę jako pierwsze na świecie wielkoskalowe, wysokoprecyzyjne obserwatorium nowej generacji. Pierwsze dane potwierdzają gotowość do prowadzenia pomiarów na granicy możliwości fizyki neutrin.

Zespół JUNO poinformował, że w zaledwie 59 dni efektywnego zbierania danych, od 26 sierpnia do 2 listopada 2025 r., udało się wyznaczyć parametry oscylacji słonecznych z precyzją 1,6 razy lepszą niż wszystkie dotychczasowe eksperymenty razem wzięte. To sygnał, że detektor działa stabilnie i zgodnie z założeniami technicznymi.

Wcześniejsze pomiary tych parametrów bazujące na neutrinach słonecznych i antyneutrinach reaktorowych nieznacznie się od siebie różniły (ok. 1,5 sigma), co bywało nazywane "napięciem neutrin słonecznych". Obserwacje wykonane za pomocą JUNO potwierdziło faktyczne istnienie tej rozbieżności. Według badaczy, sam detektor może ją w kolejnych analizach zweryfikować, wykorzystując oba typy źródeł neutrin.

Polska ma czego szukać w kosmosie

Osiągnięcie takiej precyzji w zaledwie dwa miesiące pracy pokazuje, że detektor JUNO działa dokładnie tak, jak go zaprojektowano.

Koncepcję budowy JUNO zaproponowano w 2008 r., a pięć lat później Chińska Akademia Nauk i władze prowincji Guangdong zapewniły środki finansowe na realizację tego projektu. Budowę podziemnego laboratorium rozpoczęto w 2015 r., a montaż samego detektora trwał od 2021 r. do grudnia 2024 r. Po napełnieniu go ultraczystą wodą i 20 kt ciekłego scyntylatora obserwatorium rozpoczęło obserwacje 26 sierpnia 2025 r.

Ogłoszone wyniki to owoc dekady pracy zespołu JUNO nad detektorem wyposażonym w wiele przełomowych rozwiązań. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach zdominuje on krajobraz fizyki neutrin, dostarczając wyniki o niespotykanej dotąd precyzji.

Radosław Kosarzycki, dziennikarz Wirtualnej Polski

