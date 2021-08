Największe cmentarzysko samolotów na świecie. Jego wielkość jest imponująca

Przemysł lotniczy dynamicznie się rozwija, a co za tym idzie, na rynek trafiają coraz to nowsze modele samolotów. Zastępują one zepsute, stare lub zużyte maszyny, które trzeba w jakiś sposób zutylizować. Część z nich trafia do muzeów lub kończy jako egzemplarze kolekcjonerskie. Pozostałe stacjonują na "cmentarzyskach".