Najtańsze telewizory z 4K w grudniu 2021 - przegląd propozycji

Nazwa wzięła się od 4 tys. pikseli, które są umieszczone w pozycji horyzontalnej. To czterokrotnie więcej niż w Full HD oraz dziewięciokrotnie więcej od HD. Standardowa rozdzielczość telewizyjna dla 4K to 3840 x 2160 px. Różnice, choć nieznaczne, przychodzą w filmach cyfrowych, gdzie rozdzielczość wynosi od 3656 x 2664 do 4096 x 3112 px. Standard ten charakteryzuje lepsze odwzorowanie szczegółów, ale żeby je dostrzec, trzeba siedzieć bliżej telewizora niż w przypadku Full HD. Ostatnia kwestia to funkcja HDR - czyli High Dynamic Range, która towarzyszy matrycom 4K. Pozwala zachować szczegóły zarówno w zbyt jasnych, jak i zbyt ciemnych partiach obrazu. Takie rozwiązanie sprawdza się przy scenach, które rozgrywają się w zaciemnionym pomieszczeniu, gdzie lampa rozświetla tylko jego część.