Najszybszy hosting w Polsce. Co to znaczy i jak działa?

Im szybciej ładuje się strona internetowa, tym większy komfort użytkownika, a on jest dziś kluczowy. Dlatego właściciele stron powinni zwracać szczególną uwagę na serwery hostingowe.

W jaki sposób usługodawca oferujący hosting stron może zapewnić największą szybkość ich działania? Po pierwsze, musi zadbać o to, by jego serwery znajdowały się blisko kluczowych węzłów sieciowych zapewniających łącza o najwyższej przepustowości.

Po drugie, musi wymieniać serwery, ponieważ podzespoły nie pozwolą na uzyskanie maksymalnej wydajności

I po trzecie, powinien stosować innowacyjne, inteligentne technologie, takie jak chmura obliczeniowa, które również zapewniają wymierną przewagę nad konkurencją. Jak połączyć te trzy obszary działań w jedną całość, aby osiągnąć rekordowe wyniki i największą szybkość działania, pokazuje nazwa.pl.

Przewaga najnowszej technologii Spółka nazwa.pl zakończyła niedawno kompleksowy projekt wymiany serwerów. Nowe maszyny są sterowane najszybszymi procesorami serwerowymi firmy Intel z najnowszej generacji rodziny Xeon.

Procesorów Intel Xeon serii E-2200 jest w sumie dwanaście, a serwery nazwa.pl wykorzystują model E-2288G, najpotężniejszy i najszybszy z nich wszystkich. Posiada on 8 głównych rdzeni obliczeniowych i obsługuje 16 jednoczesnych wątków, ale nie to decyduje o jego sile. To odpowiedni proces produkcyjny gwarantujący najwyższą żywotność oraz zaawansowane autorskie układy chłodzenia nazwa.pl, pozwalają procesorom Xeon E-2288G pracować nieustannie z najwyższą mocą przy taktowaniu 5 GHz. Aktualnie na rynku to maksymalna dostępna wydajność.

Dyski komputerowe wykonane w technologii Intel Optane, w stosunku do powszechnie stosowanych dysków SSD, posiadają ponad dziesięciokrotnie niższe czasy dostępu do danych oraz zapewniają, w przeciwieństwie do dysków SSD, stabilną pracę, nawet przy dużym obciążeniu. Efektem jest skokowy wzrost wydajności działania wszystkich aplikacji, a w szczególności tych, które korzystają z baz danych.

Dyski Intel Optane, wykonane w technologii 3D XPoint, umożliwiają ponad dziesięciokrotne skrócenie czasu potrzebnego zarówno do odczytu, jak również do zapisu informacji, znacząco usprawniając działanie wszystkich aplikacji wykorzystujących bazy danych.

Jak przetestować czas generowania stron umieszczonych na serwerach różnych dostawców? Można skorzystać ze specjalistycznych serwisów internetowych, które mierzą tego typu wartości, jednak ich wyniki są obarczone marginesem błędu wynikającym z odległości dzielącej serwery i testowane strony oraz opóźnień na łączach. A gdy mowa jest o pomiarze w skali setnych części sekundy, nie można sobie pozwolić na tego typu przekłamania.

Dlatego specjaliści z nazwa.pl przetestowali serwery za pomocą podstawowej, poinstalacyjnej strony w popularnym środowisku WordPress, której duplikaty umieszczono na serwerach polskich firmy hostingowych. Na przestrzeni kilku dni przeprowadzono dwadzieścia precyzyjnych pomiarów w każdym przypadku, a następnie wybrano najlepszy z wyników, zakładając, że na pozostałe mogły mieć wpływ czynniki losowe, takie jak chwilowo zwiększone obciążenie serwerów. Poniższy wykres jest dowodem na to, że inwestowanie w najnowocześniejsze dostępne na rynku rozwiązania technologiczne przekłada się na wymierne wyniki.

Powyższy test został wykonany w dniach 11.02.2020 – 14.02.2020 za pomocą aplikacji WordPress 5.3.2 pobranej ze strony http://pl.wordpress.org (czysta instalacja) wraz z zainstalowanym dodatkowym pluginem Query Monitor 3.5.2, w środowisku PHP 7.3, na płatnych pakietach hostingowych badanych usługodawców. Na wykresie zaprezentowano dla każdego z usługodawców minimalny czas ze wszystkich pomiarów, podany w sekundach.

Serwery nazwa.pl osiągnęły minimalny czas ładowania strony 0,025 sekundy, co jest wynikiem prawie czterokrotnie lepszym od drugiego konkurenta w stawce i ponad dziesięciokrotnie lepszym od ostatniego z siedmiu usługodawców objętych testem.

Kompleksowe rozwiązania Hosting od nazwa.pl gwarantuje rekordową i bezkonkurencyjną na polskim rynku szybkość działania. Cloud Hosting ma znaczny wpływ na szybkość serwerów, ponieważ dynamiczna alokacja zasobów, odbywająca się w czasie tysięcznych części sekundy, automatycznie rozkłada ruch na niezbędną do najszybszego działania liczbę serwerów. A każdy z nich to kolejny procesor Intel Xeon pracujący na najwyższych obrotach. Dodatkowo dyski Intel Optane zapewniają wysoką przepustowość, niskie opóźnienia i trwałość, dzięki wykorzystaniu technologii 3D XPoint.

Oprócz tego nowoczesne klastry serwerów nazwa.pl posiadają bezpośredni dostęp do strategicznych punktów połączeń globalnej sieci za pomocą łącz światłowodowych o przepustowości ponad 200 Gbps. Pozwala to na maksymalną transmisję danych, co także ma kluczowe znaczenie w szybkości działania stron hostowanych na serwerach nazwa.pl. Dzięki temu kompleksowemu podejściu oraz determinacji w wykorzystaniu ultranowoczesnych technologii, nazwa.pl oferuje dziś najszybszy hosting w Polsce.

