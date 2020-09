Najstarsze nasienie świata. Było większe niż osobnik, który je wytworzył. Nie zgadniesz, gdzie je znaleziono

Starożytny małż, którego nasiono odnaleziono bursztynie, należy do wciąż żyjącej klasy mikroskorupiaków, znanych jako małżoraczki, które słyną z tego, że zawierają nasienie do dziesięciu razy większe od siebie. Może to brzmieć niemożliwie, ale kiedy te mikroskopijne komórki są skręcone i zaplątane w maleńkie kuleczki, mogą łatwo przemieszczać się po żeńskim przewodzie rozrodczym.