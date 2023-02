Najpopularniejsze technologie w branży IT!

Branża IT jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin. Stale rośnie też zapotrzebowanie na nowe technologie i cyfrowe rozwiązania, dzięki którym ludzkość może się rozwijać. Jakie są najpopularniejsze technologie IT i co warto o nich wiedzieć? Sprawdź.

AI, czyli sztuczna inteligencja

Wejdź na blog IT i przekonaj się, że jedną z najbardziej rozwojowych dziedzin IT jest Artificial Intelligence, czyli sztuczna inteligencja. W dwudziestym pierwszym wieku jest ona na szczycie zainteresowań globalnych inwestorów oraz inżynierów. Słysząc hasło: sztuczna inteligencja, wielu ludzi wyobraża sobie ludzi-roboty z filmów Spielberga. Nic bardziej mylnego!

Sztuczna inteligencja to pewne wynalazki i oprogramowania, mające ułatwić ludziom codzienne funkcjonowanie. Są to na przykład: inteligentne systemy w domach energooszczędnych, roboty na liniach produkcyjnych czy inteligentne programy antywirusowe. Użytkownicy smartfonów coraz częściej korzystają zaś ze wsparcia cyfrowych asystentów i robotów przeglądarek. Systemy AI automatycznie dopasowują wyniki wyszukiwania do osobistych potrzeb i preferencji użytkownika, co pozwala mu zaoszczędzić czas.

Technologie IT, zapewniające bezpieczeństwo danych i procesów

Cyberbezpieczeństwo jest kolejną, przyszłościową dziedziną IT. Każdego roku tysiące firm i osób prywatnych padają ofiarami hakerów. Przestępcy wyłudzają dane i bez skrupułów niszczą dorobek cudzego życia. Jeśli fascynujesz się branżą IT i interesuje Cię praca w Częstochowie, Gdańsku, Warszawie lub innym mieście, zwróć uwagę na to, jak duże jest obecnie zapotrzebowanie rynku na specjalistów do spraw bezpieczeństwa danych i systemów!

Nieustannie rośnie popyt na inżynierów, odpowiedzialnych za wdrażanie procedur bezpieczeństwa i za budowę infrastruktury firmowej: serwerów, sieci internetowych czy back-up`ów. Technologie, związane z bezpieczeństwem sieci, danych i systemów firmowych, są na liście najbardziej poszukiwanych i najlepiej płatnych projektów IT.

Rozwiązania typu cloud

Przechowywanie danych w chmurze w ostatniej dekadzie stało się standardem. Technologie cloud (chmurowe) mają wiele zalet: dzięki nim dane są bezpieczne i można z nich korzystać z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej. Środowisko cloud ułatwia też pracę zdalną zespołom pracowników, rozproszonych na całym świecie. Chmura daje możliwość automatycznego zapisu, archiwizacji, przetwarzania i przesyłania danych.

W branży IT brakuje wielu specjalistów, odpowiedzialnych za projektowanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie chmur prywatnych i publicznych. Jak znaleźć pracę? Skąd czerpać merytoryczną wiedzę na temat najnowszych trendów w dziedzinie cloud technology? Przydatnymi źródłami branżowych informacji są serwisy typu the:protocol czy Pracuj.pl. Wiele przydatnych wskazówek, dotyczących opcji pracy przy rozbudowie technologii chmurowych, znajdziesz też na branżowych forach i w social mediach.

Technologie programowania najpopularniejsze w branży IT

Najpopularniejszymi technologiami IT są również technologie programowania, takie jak: JavaScript, Java, PHP, C, C++ czy Python. Języki programowania umożliwiają projektowanie różnego rodzaju programów, przydatnych zarówno w życiu codziennym, jak i w biznesie. Programiści potrzebni są zaś obecnie prawie w każdej branży: w sektorze bankowym, e-commerce, przemyśle, medycynie i edukacji. Bez ich wkładu ludzkość nie mogłaby korzystać z social mediów, chmur danych, inteligentnych urządzeń domowych czy aplikacji na telefonie!

Do grona najbardziej przyszłościowych języków programowania zaliczają się: Java, JavaScript i Python. Wciąż rośnie też zapotrzebowanie pracodawców na usługi programistów, znających technologię C# i C. Nie ulega wątpliwości, że popularność wspomnianych języków będzie się utrzymywała przez najbliższych kilka lat. W branży wciąż pojawiają się nowe technologie programowania, opracowywane zarówno przez międzynarodowych gigantów, takich jak: Microsoft czy Apple, jak i przez programistów - pasjonatów.