Najnowszy smartfon Apple – kiedy premiera?

Czekasz na premierę nowego iPhone? Interesują Cię najnowsze smartfony od Apple? Co już wiemy o produktach, które ukażą się jesienią 2022 roku? Jeśli szukasz informacji na temat najnowszych telefonów od marki Apple, znajdziesz je w dzisiejszym artykule.

Na przestrzeni lat premiera nowych iPhone’ów z reguły odbywała się w drugim tygodniu (pełnym) września – najczęściej we wtorek. Jeśli marka Apple również i w tym roku postawi na taką datę, data konferencji powinna przypadać na 13 września. Nie można również wykluczać dnia następnego – a mianowicie 14 września, gdyż konferencje Apple były w sumie organizowane także w środę. Na oficjalną datę premiery musimy jednakże jeszcze trochę poczekać.

Co właściwie wiemy o iPhone 14? Ze wstępnych informacji dowiedzieliśmy się, że Apple chce zrezygnować z notcha. Niestety, nie dotyczy to każdego wariantu iPhone 14. Bez notcha mają prawdopodobnie pojawić się jedynie modele Pro. W Internecie pojawiły się również wiadomości, że wyglądem iPhone 14 ma nieco przypominać iPhone’a 4. Boki obudowy prawdopodobnie będą wykonane z tytanu. To sprawi, że iPhone 14 będzie jednocześnie lekki i bardzo odporny.