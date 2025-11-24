Najnowsza kampania pralek i suszarek Samsung Bespoke AI z inteligentnym ekranem AI Home

Codzienność to setki małych decyzji i obowiązków, które pochłaniają nasz czas i energię. Samsung od lat udowadnia, że technologia może sprawić, by to, co domowe, było po prostu łatwiejsze. Najnowsze pralki i suszarki z serii Samsung Bespoke AI to urządzenia, które wspomagają nas na co dzień – analizują, dopasowują się do rytmu dnia i pomagają w codziennych czynnościach, takich jak pranie czy suszenie ubrań.

Źródło zdjęć: © materiały partnera

Codzienność pod kontrolą – dzięki inteligentnemu ekranowi AI Home

Nowe urządzenia Samsung wyposażono w inteligentny ekran AI Home[1], który łączy w sobie wygodę i zaawansowaną funkcjonalność. Na jednym, dotykowym panelu widać wszystko: od etapu prania czy suszenia po rekomendowane ustawienia. Użytkownik może spersonalizować cykle, mieć szybki dostęp do najczęściej używanych programów, a nawet, dzięki integracji z aplikacją SmartThings, sterować innymi urządzeniami w domu. Z poziomu pralki można odebrać połączenie telefoniczne, posłuchać muzyki albo obejrzeć film. To zupełnie nowy wymiar smart pralni.

Odbierz telefon na pralce z inteligentnym ekranem AI Home | Samsung Polska

AI Wash – inteligentne pranie

Nie musisz już zastanawiać się, jak dobrać program do rodzaju tkaniny. AI Wash[2] sam analizuje ciężar wsadu, poziom zabrudzenia i rodzaj materiału, a następnie automatycznie dobiera idealną ilość wody i detergentu. Efekt? Czyste ubrania, krótszy czas prania i mniejsze zużycie energii – prosto i skutecznie.

Pralka, która sama dobiera ustawienia prania? Poznaj AI Wash | Samsung Polska

AI Energy Mode – smart oszczędność

Technologia AI nie tylko ułatwia nam życie, ale także dba o mniejsze zużycie energii i domowy budżet. Dzięki włączeniu AI Energy Mode w aplikacji SmartThings oraz innowacyjnej technologii AI Ecobubble, pranie w niskich temperaturach jest równie skuteczne, a zużycie prądu można ograniczyć nawet o 70%[3].

Oszczędzaj nawet do 70% energii z AI Energy Mode | Samsung Polska

Dodatkowo urządzenia objęte są 20-letnią gwarancją na silnik Digital Inverter[4], to gwarancja trwałości, energooszczędności i cichej pracy przez wiele lat użytkowania.

Cashback, który się opłaca

Kupując wybrane pralki, pralko-suszarki, suszarki lub urządzenie AirDresser marki Samsung w terminie od 1 października do 23 listopada 2025 r., można otrzymać nawet do 800 zł zwrotu za jedno urządzenie, a do 1600 zł przy zakupie dwóch. Wystarczy zachować dowód zakupu, dodać opinię o produkcie i zarejestrować zgłoszenie. Szczegóły promocji znajdują się na stronie pralki.samsung.pl[5].

Promocja jest integralną częścią kampanii digitalowej, która prowadzona jest na platformach YouTube, Instagram, TikTok, Facebook oraz w formatach display. Działania uzupełniają aktywacje influencerskie, które pokazują, że dzięki inteligentnym technologiom Samsung, codzienne obowiązki stają się po prostu łatwiejsze – każdego dnia.

© materiały partnera

[1] AI Home to 7-calowy wyświetlacz LCD wbudowany w urządzenie. Nie wszystkie funkcje AI Home wykorzystują sztuczną inteligencję. Algorytmy AI mogą być okresowo aktualizowane i generować niepełne lub nieprawidłowe informacje. Aby korzystać z pełnej funkcjonalności ekranu AI Home, urządzenie musi być zarejestrowane w aplikacji SmartThings (dostępnej na Android OS 11↑ i iOS 15↑).

[2] W oparciu o algorytm opracowany przez sztuczną inteligencję. Wyniki mogą się różnić w zależności o warunków użytkowania.

[3] Funkcja dostępna w aplikacji SmartThings. Wymaga rejestracji urządzenia w aplikacji SmartThings (Android OS 11↑, iOS 15↑). Możliwe przy praniu w temp. 20-40 °C. Max. oszczędność przy praniu w 20°C zamiast 40°C. Na podstawie testów wew. wg normy IEC 60456 (model WF90F/24, tryb Bawełna z wł. AI Energy Mode i z wył.). Zużycie energii z wył.: 0,539 KWh vs. z wł. : 0,145 kWh. Wyniki mogą się różnić w zależności o warunków użytkowania.

[4] 20-letnia gwarancja na części dotyczy tylko silnika produkowanego od grudnia 2022 r.

[5] Organizatorem promocji jest Samsung Electronics Polska sp. z o.o. Promocja trwa od 1.10.2025 r. do 23.11.2025 r. lub do wyczerpania puli zwrotów. Zwrot na konto za zakup jednego urządzenia wynosi od 200 zł do 800 zł, a 1600 zł jest wartością maksymalną zwrotu przy łącznym zakupie określonych w regulaminie dwóch urządzeń wchodzących w skład Zestawu u jednego sprzedawcy, w ramach jednego zakupu. Lista urządzeń biorących udział w promocji, wartości zwrotów oraz szczegóły i ograniczenia promocji na pralki.samsung.pl

Materiał sponsorowany przez Samsung
