"Najniebezpieczniejsze miejsce" w historii Ziemi. Naukowcy uważają, że udało im się je znaleźć

Według naukowców zdecydowana przewaga dużych mięsożerców w porównaniu z niedoborem roślinożerców to coś niespotykanego we współczesnych ekosystemach lądowych. Paleontolog Nizar Ibrahim z University of Detroit Mercy, mówi wprost, że "było to prawdopodobnie najniebezpieczniejsze miejsce w historii planety".