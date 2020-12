WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

poradnik kupującego + 3 zakupowe inspiracjetelefonytelefon przyszłości oprac. Magdalena Tatar 09-12-2020 (14:10) Najlepszy telefon, jaki miałeś. Odporny na uszkodzenia i dużo tańszy od "ajfona" Mówi się o nich różnie: telefony do warsztatu, na budowę, telefony dla "prawdziwych" twardzieli czy telefony dla odkrywców, którzy stale są w ruchu i nie boją się przygód. Choć oczywiście nie są niezniszczalne, to na pewno są konkurencją dla mniej wytrzymałych telefonów. Zwykły telefon może nie sprostać trudnym warunkom pracy albo kiepskiej pogodzie Telefon znowu w naprawie? Tym modelom to nie szkodzi... Praca w terenie, budowa, deszcz, wstrząsy, długi czas pracy, noszenie w kieszeni z kluczami i wiele innych szkodliwych czynników nie zaszkodzi naszemu telefonowi, jeśli wybierzemy odpowiedni model. Najciekawsze komórki odporne na trudne warunki daleko odbiegają ceną od telefonów określanych jako innowacyjne, na czasie czy najlepsze. Wzmocnione modele są mniej popularne, ale znacznie bardziej opłacalne... Może o właśnie takim telefonie marzy nastolatek albo nastolatka lubujący się w sporcie i turystyce? A może przyda się zabieganej mamie, której kolejny raz telefon przypadkowo wypadł z ręki, kiedy robiła zdjęcie maluchowi na placu zabaw? Jeśli zwykły smartfon wpadnie do wody, możemy się z nim pożegnać. Niska temperatura i wilgoć są dla nowoczesnych telefonów zabójcze. Prostota i funkcjonalność wytrzymałych telefonów odpowiadają przede wszystkim osobom, które oczekują konkretnego narzędzia do komunikacji. Nie zniszczą się tak szybko, jak plastikowe smartfony, a dodatkowo zapewnią szybki dostęp do internetu i zapisanych danych, możliwość robienia zdjęć oraz wysoką wydajność pracy nawet przy działaniu kilka aplikacji jeśli wybierzemy wzmacnianego smartfona. Odporny na wodę, pył, upadki, wstrząsy Trwały telefon, który poradzi sobie w trudnych warunkach pracy i w jesiennych warunkach pogodowych, charakteryzuje się wodoodpornością oraz pełną ochroną przed wnikaniem pyłu, co potwierdza certyfikat IP68. Cyfra 6 gwarantuje pyłoszczelność urządzenia, a 8 (przy domkniętych uszczelkach) zapewnia ochronę smartfona przed zanurzeniem w wodzie. W praktyce ten telefon może wytrzymać nawet pół godziny 3 metry pod powierzchnią wody. Jeśli więc często bywasz na rybach lub spędzasz każdy urlop nad morzem lub jeziorem w sposób aktywny, warto rozważyć ten model telefonu jako najbardziej bezpieczny. Taką samą szczelność zapewni przy pracy w pyle, który bywa zabójczy bardziej od wody. Telefon wpada do wody przez przypadek, ale w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza przebywamy często i mamy tego świadomość. Relaks w terenie w deszczowy dzień, wilgotne środowisko pracy czy nawet pozostawienie telefonu w kuchni lub łazience – to wszystko może wpłynąć na niewielkie zawilgocenie każdego modelu. Jeśli dodać do tego drobinki pyłu, które unoszą się w powietrzu na budowie, w twoim warsztacie czy garażu – telefon może wymagać regularnego czyszczenia lub być narażony na uszkodzenia. Im trudniejsze warunki, tym krótsza żywotność urządzenia. Odporny na wodę i pył model nie zawiedzie w takich warunkach i ochroni zapisane na nim dane. Pancerny telefon w wersji "smart" Wychodzisz z warsztatu? Włóż zabrudzony telefon pod kran i... umyj. Usiadłeś z telefonem w tylnej kieszonce? Tym modelom nic się nie stanie. Wytrzymała obudowa z metalowymi wzmocnieniami gwarantuje odporność telefonu na wszystkie najczęściej przydarzające się elektronice katastrofy. Jeśli do tego dodamy wyświetlacz o parametrach niezłego, średniej klasy smartfona, sprawny procesor i przyzwoite możliwości pamięci operacyjnej i pojemności telefonu - mamy ideał. I to taki, który posłuży dużo lepiej i dłużej od cieniutkiego, delikatnego niemal jak papier modnego telefonu. Nowoczesne smartfony to opcja dla pasjonatów nowoczesnych technologii. Elegancka obudowa, aplikacje, setki powiadomień na każdy temat, aparat lepszy od lustrzanki cyfrowej, coraz większa pojemność i szybsze działanie. To fascynujące, ale jeśli korzystasz z telefonu tylko po to, aby dzwonić, potrzebujesz zwykłego modelu, któremu nie zaszkodzi deszcz, upadek, a nawet krótka kąpiel. Dodatkowo wytrzymała bateria 2000 do 5000 mAh zapewnia mu działanie w stanie czuwania przez wiele dni. Wybrane modele naładujesz w kilkanaście minut. Idealne rozwiązanie, jeśli jesteś w ciągłym ruchu, a powerbank został w domu.