Najlepszy antywirus. Prezentujemy najchętniej wybierane oprogramowania

Jaki jest najlepszy antywirus na rynku? Odpowiedź na to pytanie z pewnością nie należy do najprostszych. Obecnie użytkownicy mają do wyboru bogaty wachlarz oprogramowań, których celem jest ochrona systemu operacyjnego. Dla jednych najważniejsze będzie perfekcyjne wykrywanie wirusów i radzenie sobie z nowymi zagrożeniami, drudzy główną uwagę skupią na braku zakłóceń podczas prac systemu, jeszcze inni największą wagę przyłożą do tempa pracy zakupionego programu.