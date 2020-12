WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne tani internet + 2 playinternet play Krzysztof Mirończuk 01-12-2020 (12:35) Partner akcji: Play Najlepsze strony edukacyjne dla uczniów. By nauka w domu była ciekawa W internecie znajdziemy bardzo dużo stron z materiałami ułatwiającymi naukę. Nie na wszystkie warto zaglądać, bo przekazywane tam informacje nie zawsze są najwyższych lotów. My znaleźliśmy strony bezpłatne i sprawdzone, które można polecić każdemu uczniowi. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie internet na YouTube się nie kończy – przeróżne instytucje prowadzą portale, które są czasem wprost przeznaczone dla uczniów. Inne – są skarbnicą wiedzy dla każdego, choć nie specjalizują się stricte w edukacji najmłodszych. (Adobe Stock) Nauka zdalna to zazwyczaj proste przełożenie tradycyjnych lekcji w klasie na lekcje online oraz – jakżeby inaczej – dużo pracy domowej do odrobienia. Mało atrakcyjne, stąd większość dzieci, gdy cokolwiek je zainteresuje, po prostu zagląda na YouTube, gdzie nauczyciele, eksperci czy pasjonaci publikują filmy. Ich poziom techniczny i merytoryczny jest bardzo różny, ale to źródło informacji z pewnością zasługuje na uwagę. Ale internet na YouTube się nie kończy – przeróżne instytucje prowadzą portale, które są czasem wprost przeznaczone dla uczniów. Inne – są skarbnicą wiedzy dla każdego, choć nie specjalizują się stricte w edukacji najmłodszych. Prezentowane tam treści mają najróżniejszą formę – niektóre to po prostu teksty i zdjęcia, inne to atrakcyjne filmy, jeszcze inne to multimedia, pogrupowane w kategorie merytoryczne czy według poziomu nauczania. Poniżej krótki przegląd miejsc, na które każdy uczeń powinien zajrzeć. To materiały darmowe i jedyne, czego potrzeba, by z nich skorzystać to komputer ze stabilnym dostępem do internetu. Łącze, które nie zrywa połączenia, a materiały wideo odtwarzają się bez czekania aż "film się załaduje", nie musi być drogie. Najpopularniejszym rozwiązaniem dostępnym od ręki jest internet mobilny. Zalety? Wynajmujesz pokój lub mieszkanie, albo Twoja praca to częste podróże i potrzebujesz stabilnego łącza także podczas wyjazdów? Te wszystkie zalety oferuje internet mobilny. Jedną z najbardziej rozbudowanych ofert ma sieć Play, gdzie można wybrać jedną z wielu konfiguracji modemu i pakietu internetu, a nawet w ramach abonamentu można kupić laptop lub tablet. Ceny? Od 35 zł za 70 GB do 110 za 500 GB transferu za opcję modem plus internet. Oferta z laptopem jest dostępna już od 85 zł miesięcznie. To dobry pomysł dla rodziców, którzy potrzebuję internetu i komputera dla dziecka a nie mają możliwości wydać jednorazowo kilku tysięcy złotych na niezbędny w domu sprzęt. Gdy mieszkamy poza miastem, warto zainstalować zewnętrzny modem, który jest montowany np. na dachu budynku, a sygnał jest dostarczany do routera Wi-Fi kablem. Taką ofertę ma sieć Play – NET BOX to zestaw, który można mieć już za 70 zł miesięcznie z pakietem danych 300 GB lub 80 zł za 400 GB. Czy to działa, można sprawdzić, korzystając z testu, który trwa 21 dni. To czas, gdy możesz sprawdzić połączenie i jeśli nie jesteś z niej zadowolony – rozwiązać umowę. Z kolei tam, gdzie nie ma problemu z infrastrukturą, Play oferuje internet stacjonarny. Dla uczniów i studentów w zupełności wystarczy pakiet z prędkością 150 Mb/s za 35 zł, choć oferowane prędkości sięgają 600 Mb/s. Z tego ostatniego rozwiązania warto skorzystać, gdy gramy w sieciowe gry lub jeśli w domu uczy się zdalnie lub pracuje więcej niż jedna osoba. e-podręczniki.pl To narzędzie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Można tam znaleźć materiały zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, pogrupowane według przedmiotów. Stanowią kompendium wiedzy przydatne dla uczniów, ale korzystają z niego również nauczyciele. cke.gov.pl Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Opublikowano tam materiały pomocne głównie w powtórzeniu i usystematyzowaniu wiedzy przed egzaminem ósmoklasisty czy maturą oraz egzaminami zawodowymi. Znajdują się tam m.in. zestawy pytań i arkusze egzaminacyjne. lektury.gov.pl To portal zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Można pobrać książki na komputer, czytnik e-booków (formaty epub i mobi) czy komórkę. Wszystko bezpłatnie i bez konieczności logowania. Lektury są pogrupowane według klas, portal zawiera też lektury dla poziomów rozszerzonych w liceach. esero.kopernik.org.pl Portal prowadzony przez Centrum Nauki Kopernik. Tematyka dotyczy głównie spraw związanych z kosmosem. Zawiera scenariusze lekcji (to bardziej przyda się nauczycielom), ale też broszury i filmy edukacyjne, z których może skorzystać każdy uczeń. przystanekhistoria.pl To serwis internetowy Instytutu Pamięci Narodowej. Znajdują się tam strony dla uczniów i nauczycieli, na których są udostępniane bezpłatne materiały edukacyjne. W serwisie można znaleźć m.in. filmy dokumentalne, spoty historyczne i inne materiały audiowizualne przedstawiające np. serie komiksów o II wojnie światowej. ninateka.pl To portal, na którym znajdziemy filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe. Wszystkie są bezpłatne i dostępne bez logowania, ale dla posiadaczy konta EDU (skierowanego do uczniów i nauczycieli) zaoferowano dodatkowo materiały edukacyjne z zakresu języka polskiego, wiedzy o kulturze i społeczeństwie, historii, muzyki, filmu czy teatru. muzykotekaszkolna.pl Tutaj można posłuchać kilkuset utworów muzycznych, przeczytać o historycznych epokach muzycznych czy nowoczesnych formach muzycznych. Serwis dogłębnie wyjaśnia pojęcia muzyczne, opisuje charakterystyczne cechy poszczególnych rodzajów muzycznych i przekazuje wiele innych informacji w atrakcyjny, wzbogacony multimediami sposób. polona.pl To nowoczesna biblioteka cyfrowa prowadzona przez Bibliotekę Narodową. Można znaleźć tu zdigitalizowane zbiory BN oraz innych instytucji: rękopisy, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki. W sumie ponad 3,3 mln obiektów. Nie musisz korzystać z komputera. Wystarczy smartfon Wiadomo, że dziś dzieci i młodzież od komputera wolą często smartfon. Ze wszystkich wymienionych serwisów można korzystać na urządzeniach mobilnych. Dla rodziców może to być jednak niezbyt komfortowe rozwiązanie – trudniej kontrolować czas, który dziecko spędza ze smartfonem, tym bardziej że przecież zawsze może ono powiedzieć, że się uczy, gdy tymczasem gra w gry. Dlatego na każdym dziecięcym smartfonie powinna zostać uruchomiona usługa Bezpieczna Rodzina, którą również oferuje sieć Play. Umożliwia ona ustawienie limitów korzystania z określonych aplikacji na telefonie dziecka, odczytywanie historii odwiedzanych stron i oglądanych filmów na YouTube, a nawet zdalne blokowanie telefonu. Aplikacja to po prostu dyskretna kontrola tego, co nasze dziecko robi na smartfonie, byśmy nie musieli co chwila patrzeć mu przez ramię i sprawdzać, dlaczego uczeń tak bardzo pochłonięty jest wpatrywaniem się w smartfona. 