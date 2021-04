Najlepsze smartfony Samsunga na 2021 rok - jaki telefon wybrać?

Smartfony Samsung należą do jednych z najchętniej kupowanych urządzeń na całym świecie. Marka nigdy nie zawodzi i nieustannie wypuszcza na rynek nowości. Jaki telefon Samsung warto kupić w tym roku. Jaki wybrać model idealnie dopasowany do naszych potrzeb?

Posiadanie własnego smartfona to w dzisiejszych czasach absolutny standard. Telefon ma obecnie właściwie każdy z nas. To już jednak nie tylko narzędzie do komunikacji, ale urządzenie, którego funkcjonalność pozwala nam mieć świat w zasięgu dłoni. Z pomocą smartfona bez problemu możemy zarządzać naszą pocztą elektroniczną, obsługiwać konto bankowe, czy też robić zakupy. Dlatego też większość z nas nigdy nie rozstaje się ze swoim telefonem. Nic więc dziwnego, że wybór nowego urządzenia przysparza nam przeważnie tak wielu dylematów. W końcu musi być ono doskonale dopasowane do naszych potrzeb. Jedno jest jednak pewne — warto stawiać na smartfony sprawdzonych producentów. Samsung bez wątpienia jest jednym z nich. Które z jego najnowszych propozycji są warte naszej uwagi. Jaki smartfon warto kupić? Samsung Galaxy S21? A może Samsung Galaxy S20 FE? Sprawdźmy to!

Dlaczego warto kupić smartfon Samsung?

Samsung to marka, która słynie z produkcji naprawdę świetnych smartfonów. Czy jednak jej stanowisko w tym zakresie wciąż jest tak wysokie w czasie ogromnej konkurencyjności? Okazuje się, że mimo iż na rynku pojawiło się wiele nowych marek, Samsung wciąż należy do grona najlepszych producentów smartfonów na świecie. Co więcej, jest to jeden z producentów, który wciąż wyznacza trendy w tej dziedzinie.

Jedną z największych zalet telefonów Samsung jest ich nowoczesny design. Wystarczy spojrzeć tylko na Samsung Galaxy S21 Ultra — to prawdziwy majstersztyk pod względem wizualnym. Co więcej, są one niezwykle solidne i wytrzymałe. Dzięki temu, że do ich wykonania wykorzystywane są dobrej klasy materiały, Samsungi cechują się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, w tym na upadki. Nie możemy zapomnieć także o tym, z czego poniekąd zasłynęły smartfony tej marki, czyli o świetnych aparatach. Jeśli zależy nam na doskonałej jakości zdjęć i wideo, Samsung będzie doskonałym wyborem.

Samsung Galaxy S20 FE

To doskonały wybór, jeśli szukamy urządzenia o bardzo dobrych parametrach w naprawdę atrakcyjnej cenie. Telefon samsung galaxy s20 fe w RTV Euro AGD dostępny jest bowiem za nieco ponad 3000 zł. Co więcej, na stronie często pojawiają się promocje, więc możemy upolować go jeszcze taniej.

Samsung Galaxy S20 FE to przede wszystkim naprawdę piękny i efektowny smartfon. Dostępny jest w aż sześciu wersjach kolorystycznych, więc każdy znajdzie idealny model dla siebie. To oczywiście nie wszystko. Na uwagę zasługuje także bateria o pojemności 4500 mAh, która pozwoli nam cieszyć się nieprzerwanym działaniem urządzenia przez cały dzień. Dużym atutem telefonu Samsung Galaxy S20 FE jest też aparat, a właściwie zestaw trzech aparatów. Pierwszy o rozdzielczości 12 Mpix, teleobiektyw wyposażony w matrycę 8 Mpix oraz aparat szerokokątny dysponujący rozdzielczością 12 Mpix. Przednia kamera ma natomiast 32 Mpix.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra to telefon dla najbardziej wymagających użytkowników. Ten smartfon ma bowiem w sobie dosłownie wszystko. Dotyczy to zarówno świetnych parametrów technicznych, designu, kamery, jak i wszelkich pozostałych funkcji. Nie ma wątpliwości, że na ten moment Samsung Galaxy S21 Ultra jest najbardziej zaawansowanym urządzeniem tej marki dostępnym obecnie na rynku. Jeśli więc zależy nam na tym, by mieć najlepszy sprzęt, to będzie idealny model dla nas.

Smartfon cechuje się doskonałą specyfikacją. Zapewnia bardzo szybkie i sprawne działanie i nawet najwyższe jakości gry nie są w stanie go spowolnić. To wszystko dzięki temu, że zastosowano tu procesor Exynos 2100 oraz pamięć RAM 12 lub 16 GB.

Telefon samsung galaxy s21 ultra w RTV Euro AGD dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: srebrnym i czarnym. Jego obudowa jest zabezpieczona przed wodą, co potwierdza certyfikat IP68. Jest wykonana z najwyższej jakości szkła oraz aluminium.

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 to telefon, który dysponuje wieloma cechami i rozwiązaniami, jakie zastosowano też w wymienionym wcześniej modelu Ultra. Tutaj także znajdziemy superszybki procesor Exynos 2100, z tym że z 8 GB pamięcią RAM. W tym przypadku jednak smartfon jest znacznie tańszy. Obecnie samsung galaxy s21 w RTV Euro AGD dostępny jest za niecałe 4000 zł, czyli o prawie 2000 zł mniej, niż jego nieco bardziej zaawansowany ''kolega''. Jest to więc wręcz doskonała okazja dla osób, które chcą kupić najwyższej klasy sprzęt w okazyjnej cenie.

Samsung Galaxy S21 ma bardzo solidną i stylową obudowę. Jego bardzo elegancki wygląd z pewnością spodoba się osobom ceniącym sobie estetykę sprzętu. To także świetny telefon dla miłośników fotografii. Dzięki aparatowi głównemu o rozdzielczości 64 MP oraz wielu opcjom dotyczącym edycji można robić naprawdę genialne zdjęcia. Ponadto, Samsung Galaxy S21 umożliwia kręcenie filmów w 8K.