Najlepsze platformy do programowania dla dzieci

Istnieje kilka języków programowania, których podstawy można już wprowadzać nastolatkom. Dobrym przykładem jest chociażby Python, którego uczniowie mogą się uczyć programując elementy popularnej gry Minecraft. Alternatywą, dla trochę starszych może być język C# (C Sharp) - jego elementy takie jak pętle, tablice czy metody mogą być wykorzystane do zaprogramowania prostych programów i zgłębiania bardziej zaawansowanych tajników kodowania. Ważną rolę odgrywa tutaj osoba prowadząca zajęcia; trener programowania powinien czuwać nad procesem pracy ucznia, stymulując go do samodzielnej pracy i uważności.