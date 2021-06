WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne xiaomi + 2 dysonDreame V Modest Wilanowski Dzisiaj, 23-06-2021 10:15 Artykuł poleca Xiaomi Najlepsze odkurzacze pionowe na każdą kieszeń – wady i zalety Odkurzacze pionowe przebojem wdarły się na rynek i powoli wypierają modele tradycyjne, zasilane kablem bezpośrednio z gniazdka. Do niewątpliwych przewag bezprzewodowych odkurzaczy pionowych należy ich mobilność, łatwość przechowywania, bezpieczeństwo (zwłaszcza w domach z małymi dziećmi czy zwierzętami brak kabla jest wygodny) oraz tryb „wiele w jednym” – większość modeli w zależności od długości rury może służyć również jako mały odkurzacz np. do samochodu, część dostępnych na rynku urządzeń posiada tryb mopowania. Share Źródło: materiały partnera Przeszkodą w zakupie potrafi być cena – najnowsze modele odkurzaczy pionowych nierzadko kosztują po kilka tysięcy złotych. Jednak chwila spędzona na poszukiwaniach pozwala bez problemu znaleźć modele mniej znanych marek, które – mimo niższej ceny – nie ustępują standardem i jakością wykonania droższym sprzętom. Dokonaliśmy przeglądu budżetowych odkurzaczy pionowych Xiaomi, Dreame i Dyson, punktując ich zalety i wady. Xiaomi G9 – cena: 179 EUR (ok. 811 PLN) materiały partnera Źródło: materiały partnera Odkurzacz pionowy od Xiaomi, jeden z najbardziej popularnych modeli w kategorii „do 1000 PLN”, zaskakuje skutecznością i wydajnością działania. Podstawowym problemem każdego odkurzacza jest zbieranie włosów, które mają tendencję do gromadzenia się na rolce i blokowania przepływu powietrza. W przypadku modelu G9, specjalny kształt szczotki wsparty 120 AW mocy ssania zapobiega plątaniu i gromadzeniu się włosów, dzięki czemu sprawnie wciągane są one do pojemnika na kurz. Wyjmowana bateria zapewnia długi czas działania, a dzięki specjalnemu uchwytowi montowanemu na ścianie możemy ładować nawet dwie baterie na raz. Pięciostopniowa filtracja eliminuje do 99,8% zanieczyszczeń. Zalety - cena, wysoka moc ssania, wytrzymała bateria, łatwość manewrowania, podwójna ładowarka Wady – brak wyświetlacza Xiaomi G10 – cena: 270 EUR (ok. 1.223 PLN) materiały partnera Źródło: materiały partnera Następna modelu G9, bardzo zbliżony designem oraz funkcjonalnościami. Sprzęt sygnowany jako G10 charakteryzuje się większą mocą ssania (do 150 AW) oraz wbudowanym ekranem, dzięki którem wybierzemy odpowiedni program czyszczenia czy moc oraz będziemy mogli monitorować bieżące korzystanie z urządzenia. Dodatkową zaletą jest funkcja mopowania – z urządzeniem Xiaomi G10 zarówno odkurzymy dywan, z podłogi zbierzemy rozsypaną kawę, jak i z łatwością usuniemy drobne plamy z parkietu. Porównując modele G9 i G10 każdy sam musi ocenić, na ile jest w stanie i chce za funkcję mopowania i nieznacznie większą moc dopłacić ponad 400 PLN. Zalety – wysoka moc ssania, wytrzymała bateria, łatwość manewrowania, podwójna ładowarka Wady – cena (zwłaszcza w porównaniu do G9) Dreame T20 – cena: 295 EUR (ok. 1.330 PLN) materiały partnera Źródło: materiały partnera Produkt z tak zwanej wyższej półki, po którym spodziewaliśmy się naprawdę dużo. To, co zwraca uwagę i rzuca się w oczy to przede wszystkim duży, kolorowy wyświetlacz, który ułatwia obsługę i codzienne korzystanie. Wysoka moc ssania (150 AW) zapewnia wydajność, a odłączana bateria o pojemności 3.000 mAh długa pracę. Model sprawdza się przede wszystkim tam, gdzie nie ma czworonoga gubiącego sierść – przez konstrukcję szczotek. Jeśli to właśnie włosów chcemy się pozbyć, lepiej wybrać inne urządzenie. Zalety – wyświetlacz, żywotność baterii, pojemność baterii, przycisk blokady Wady – trudny w manewrowaniu, za taką cenę oczekiwalibyśmy większej jakośi Dyson V8 Absolute – cena: 369 EUR (ok. 1.670 PLN) materiały partnera Źródło: materiały partnera Jedna z ikon odkurzaczy pionowych, producent znany z jakości swoich urządzeń – i znany z wysokiej ceny. Model V8 Absolute to najdroższy odkurzacz w tym zestawieniu. Model ten przeznaczony jest przede wszystkim do codziennego użytkowania, świetnie radzi sobie z kurzem i pyłem, jednak moc ssania 115 AW może nie podołać cięższym zabrudzeniom (np. rozsypany ryż). Dwie końcówki zapewniają łatwość operowania na różnych powierzchniach, przydałoby się antypoślizgowe zabezpieczenie obecne w innych modelach. Jak na tę cenę, oczekiwania były wysokie, a urządzenie nie do końca im sprostało. Zalety – marka i jakość wykonania, moc odpowiednia do lekkich zabrudzeń, mocny system filtracji Wady – cena, żywotność baterii, tylko dwa poziomy mocy ssania Dreame V10 – cena: 178 EUR (ok. 805 PLN) materiały partnera Źródło: materiały partnera Model V10 zwraca uwagę potężnym silnikiem o mocy 450W oraz dużą mocą ssania – 140 AW. Wbudowana bateria, dzięki systemowi zarządzania obciążeniem, z mocy korzysta inteligentnie i optymalnie – takie podejście znacząco wydłuża jej żywotność. System 5-stopniowej filtracji świetnie radzi sobie z zanieczyszczeniami. Imponuje cicha praca urządzenia – specjalny, 6-stopniowy system redukcji hałasu sprawia, że urządzenie jest wyjątkowo ciche i komfortowe w korzystaniu. Zalety – cena, żywotność baterii, moc ssania, cicha praca Wady – wbudowana bateria Podsumowanie Oczywiste jest, że wybory sprzętów elektronicznych podyktowane są przede wszystkim możliwościami finansowymi. Nawet jeśli budżet pozwala na więcej, warto dokonać przeglądu wszystkich modeli w zasięgu, nie tylko tych w górnej jego granicy. Z wybranych modeli szczególną uwagę zwraca Xiaomi G9, który prezentuje dobrze dobraną moc, nowoczesny i funkcjonalny design oraz doskonały stosunek jakości do ceny. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Artykuł poleca Xiaomi Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze