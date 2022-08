Najlepsze laptopy do gry w Sims 4 w 2022 roku

Znalezienie odpowiedniego modelu wśród najlepszych laptopów do grania w Sims 4 jest zdradliwe. Jest to minimalnie wymagająca gra symulacyjna, która wymaga zrównoważonego zestawu sprzętu. Jeśli więc musisz wybrać idealny model wśród laptopów gamingowych do gry w Sims 4, musisz zwrócić uwagę na szczegóły.

Ponieważ będziesz grał w grę symulacyjną, potrzebujesz porządnego procesora i kompetentnej karty graficznej. W końcu w Sims 4 chodzi o tworzenie, zarządzanie i łączenie ludzi w wirtualnym mieście. Do tego potrzebujesz jednego z najlepszych laptopów do gry w sims 4. Po szeroko zakrojonych badaniach zebraliśmy 7 najlepszych laptopów do gry w Sims 4. Każdy z tych laptopów został przez nas przetestowany pod kątem grywalności i wydajności graficznej.

Wymagania dotyczące laptopa do gry w Simsy 4

Jako gracz chcesz, aby Twój laptop płynnie uruchamiał grę bez awarii. Musisz więc o tym pamiętać, szukając najlepszych laptopów do gry w Sims 4. Dobrym sposobem na zapewnienie tego jest przyjrzenie się wymaganiom laptopa do gry w Sims 4. Wybór laptopów do gry w Sims 4 zależy od tego, jaki pakiet planujesz uruchomić. Lista pakietów rozszerzających Sims 4 jest długa, ale wymagania laptopów do Sims 4 są prawie takie same.

ASUS TUF FX505DT - najlepszy wybór spośród laptopów z AMD

Laptopy do gier to przede wszystkim moc, dokładność i wydajność, a ASUS TUF FX505DT oferuje to wszystko. Posiada agresywnie zaprojektowaną obudowę ukierunkowaną na gry oraz wytrzymałość zgodną z wojskowymi standardami. Jak donosi https://techpolska.pl/, laptop wyposażony jest w procesor Ryzen 5-3550H, który może dostarczyć turbo boost do 3,7 GHz.

W TUF FX505DT zamknięto 8GB RAM z 256GB pamięci masowej SSD i dedykowanym GPU. Działa na systemie operacyjnym Windows 10 i może pochwalić się kartą GeForce GTX 1650 o pojemności 4 GB. Karta graficzna NVIDIA renderuje płynnie i bez problemu radzi sobie z zawiłymi teksturami.

Jego 15,6-calowy wyświetlacz poprawia wrażenia z gry, dzięki panelowi Full HD. Oferuje on szybszą częstotliwość odświeżania 120 Hz przy wysokiej rozdzielczości ekranu 1920 x 1080 pikseli. Wyświetlacz NanoEdge z panelem na poziomie IPS zapewnia ostry obraz i oddaje jasne obrazy ze szczegółowymi kolorami.

Wyposażony w USB Typu-A, Typu-C, Gig Ethernet, Wi-Fi 5 i inne funkcjonalne porty oraz specyfikację łączności Wybór portów to kolejny powód, dla którego umieściliśmy go wśród najlepszych laptopów do gry w sims 4. Posiada on dwa porty USB-A (3.1 Gen 1), jeden USB 2.0, HDMI 2.0 oraz Gig Ethernet. Ponadto obecność Wi-Fi 5 oferuje łączność bezprzewodową.

Ogólnie rzecz biorąc, TUF FX505DT to świetny wybór z gamy laptopów ASUS, który spełnia wymagania laptopa sims 4. Jest to niedrogi i solidny wybór spośród najlepszych laptopów AMD do gry w Sims 4.

Dell G7 - najlepszy z laptopów do gier RTX

Dell G7 to wysokiej klasy wybór spośród najlepszych laptopów do grania w Sims 4. Pochodzi z lekkiej, cienkiej obudowy, która jest wykonana z metalu i waży około 5,95lbs. Jest to jeden z budżetu Dell laptopy do gier, które można złapać z rozsądnym tagiem ceny. Jednak moc, którą posiada jest ogromna, jeśli nie przerażająca.

G7 15 posiada procesor Core i7-9750H o częstotliwości taktowania od 2,2 GHz do 4,5 GHz - informuje https://techpolska.pl/. Dodanie potężnego dedykowanego układu graficznego przez firmę NVIDIA jeszcze bardziej poprawia jego wydajność w grach. Dell załadował kartę GeForce RTX 2060 z 6 GB pamięci VRAM, która jest wyposażona w moc AI. Będziesz cieszyć się solidnymi wrażeniami w grach dzięki ray tracingowi w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo, posiada on combo pamięci masowej w postaci 1TB dysku twardego i 256GB dysku SSD. Następnie jest 8GB pamięci RAM, która zapewnia szybką rozgrywkę. Wyświetlacz w Dell G7 ma 15,6 cala i jest równie olśniewający jak jego wygląd zewnętrzny. Jest to panel 1080p Full HD, który może zaoferować częstotliwość odświeżania do 144 Hz. Ogólnie rzecz biorąc, jest to niedrogi wybór z laptopów do gier RTX do gry w Sims 4. Ma moc, przenośność i szybkość, które można znaleźć w najlepszych laptopach do gry w Sims 4.

HP Omen 15-dc1023na - budżetowe laptopy do gier

Omen 15-dc1023na słusznie zdobył miejsce na liście najbardziej przystępnych laptopów do gier. Ten slick maszyna do gier torby moc, że trzeba grać nowoczesne tytuły AAA. Ma wszystko, co zapalony gracz pragnie, w tym jego przenośny projekt rig, 26-klawiszowa podświetlana klawiatura i imponujący wyświetlacz.

Jest to wybór średniej klasy z laptopów do gier HP, który posiada procesor Core i7-8750H. Włączenie 8GB pamięci z combo pamięci masowej zapewnia więcej mocy i miejsca. HP wypchało go dyskiem SSD o pojemności 256 GB i dyskiem twardym o pojemności 1 TB. Grafika na nim to GeForce GTX Ti 1660, która ma dodatkowo 6GB pamięci VRAM.

HP Omen 15-dc1023na to budżetowy wybór z wysokiej półki laptopów gamingowych z kartą GTX, ale może pochwalić się mocnymi podzespołami. Jego 15,6-calowy szerszy wyświetlacz oferuje wysoką rozdzielczość 1080p z panelem Full HD. Taka lista specyfikacji stawia go wśród najlepszych laptopów do grania w Sims 4.

Wybór portów w tym laptopie do gier jest zadowalający, biorąc pod uwagę jego cenę. Są tu dwa porty USB-A, jeden port USB-C (Thunderbolt 3) oraz złącze wyjściowe HDMI. Ponadto, posiada on Gigabit Ethernet, mini-DisplayPort, 3,5 mm audio oraz czytnik kart SD po lewej stronie. Podsumowując, jest to ekonomiczny laptop do gier, który może uruchomić najlepsze pakiety rozszerzeń Sims 4.