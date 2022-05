Fascynują Cię gry wideo, ale nie wiesz, po który najnowszy tytuł sięgnąć? A może jesteś miłośnikiem najlepszych gier z poprzedniej generacji i chcesz poznawać najnowsze produkcje powoli, by móc nacieszyć się klimatem każdej rozgrywki? Niezależnie od Twojej motywacji, w rankingu najlepszych gier na PS5 na pewno wszystko dostarczy Ci fenomenalnej rozrywki.

Jakie są najlepsze gry na PS5?

Jeśli interesują Cię najlepsze gry na PS5, wejdź na stronę https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-najlepsze-gry-na-ps5.bhtml i wybierz te tytuły, które idealnie do Ciebie pasują. Jesteś miłośnikiem klimatu Final Fantasy, Jurassic World Evolution czy The Last Of Us? Niezależnie od Twojej odpowiedzi, na PS5 na pewno znajdziesz produkcję, która spełni Twoje oczekiwania.

Wszystko dzięki fantastycznej jakości gier, które dostosowane są do technologii gwarantowanej przez Playstation 5. Przygotuj się na świetną dawkę rozrywki oraz ogromnych emocji, które będziesz mógł zarówno przeżywać samemu, jak i dzielić z bliskimi w domu oraz znajomymi przez internet.

Saga God of War, Returnal, Ghost of Tsushima Director's Cut czy Ratchet & Clank: Rift Apart? Wybierz tytuł dla siebie

Nie możesz się już doczekać premiery God of War Ragnarok, masz ochotę spróbować swoich sił w Elden Ring czy może chcesz zwiedzać niesamowity świat najnowszej części Horizon? Wybór gier na PS5 jest ogromny, a wśród nich nie mogło zabraknąć różnorodności dopasowanej do gustu wszystkich użytkowników.

Wolisz RPG gwarantującego swobodę, strategię wymagającą od gracza myślenia kilka kroków do przodu czy może rozgrywki sportowe? Każda kolejna odsłona Playstation oferuje jeszcze więcej najlepszych doznań i nie inaczej jest w przypadku generacji V. Przekonaj się sam, jak zwykła konsola może stać się centrum multimedialnego show w Twoim domu.

Nie ograniczaj się do podstawowej wersji gry. Sięgaj po najnowsze dodatki i nowe odsłony kultowych tytułów

Ogromną zaletą PS5 jest to, że dostępne są na nią zarówno najnowsze tytuły i gorące premiery, jak również odświeżone wersje kultowych tytułów, różnorodne dodatki do nich lub ich nowe części. Dzięki temu zagrać możesz m.in. w tak kultowe tytuły jak FIFA czy Farming Simulator, ale oba w najnowszych odsłonach 2022.

Wśród szczególnie polecanych rozgrywek nie zabrakło długo wyczekiwanego remake'a Demon's Souls, a także gorącej nowości pt. Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Szybko do grona najlepszych gier na PS5 trafił również Returnal oraz uwielbiany przez graczy Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei.

Na co zwrócić uwagę, wybierając najlepsze gry wideo?

Jak zapewne zdążyłeś zauważyć, najlepsze gry na PS5 są niesamowicie różnorodne zarówno pod względem gatunkowym, jak i technologicznym czy graficznym. Jak więc na tak długiej liście świetnych tytułów znaleźć te, które na pewno Ci się spodobają i nie będziesz zawiedziony ich zakupem?

Wielka przygoda w otwartym świecie, strzelanka czy sportowe rozgrywki?

Na samym początku poważnie zastanów się nad gatunkiem, który lubisz najbardziej. Najlepsze gry na PS5 mają bardzo wiele do zaoferowania, ale wybierając złą tematykę, nawet to może nie być dla Ciebie wystarczające.

Jeśli nie jesteś fanem sportowej rywalizacji, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie spędzisz długich godzin na ekscytacji najnowszą FIFĄ lub Gran Turismo. Z drugiej strony osoby preferujące gry akcji z wysoką dynamiką mogą być znudzone symulatorami czy RPG'ami, w których rozwój postaci może trwać wiele godzin.

Cena adekwatna do jakości

Zastanów się, ile pieniędzy jesteś w stanie przeznaczyć na grę. To pomoże Ci dokonać wstępnej selekcji i ewentualnie uszczuplić ranking, jeśli któraś z pozycji okaże się zdecydowanie za droga. Pamiętaj też, że ważny jest stosunek ceny do jakości. Często głośno zapowiadane tytuły osiągają zawrotne ceny w chwili premiery, wystarczy jednak chwilę poczekać, by bez problemu kupić je nawet kilkadziesiąt złotych taniej.

Gra dla jednego gracza czy multiplayer?

Kolejna kwestia to tryb gry, który Cię interesuje. Zamierzasz najlepsze gry na PS5 rozgrywać online, czy raczej wolisz delektowanie się zamkniętą fabułą rozgrywaną samodzielnie? Nie każda gra dobrze sprawuje się w multiplayerze, tak jak nie wszystkie fabuły są wciągające na tyle, by grać w nie samemu. Przed zakupem lepiej dokładnie przyjrzyj się tej kwestii.

Polska wersja językowa czy niekoniecznie?

Zdania graczy, dotyczące wersji językowych w grach, są podzielone. Nie brak osób, które tolerują wyłącznie oryginalne nagrania, a dla ułatwienia są skłonni co najwyżej uruchomić polskie napisy. Z drugiej strony jednak są też gamerzy delektujący się produkcjami, do których przygotowany został polski dubbing. Zawsze przed zakupem warto sprawdzić, co twórcy przygotowali dla Ciebie i czy na pewno będzie Ci to odpowiadało.