Najlepsze gry na PlayStation 4

Jeśli chodzi o gry na PS4 z otwartym światem, pełne pasjonujących zadań i wyzwań, z pewnością warto polecić uznany tytuł, jakim jest gra przygodowa "God of War". W rozgrywce wcielamy się w postać Kratosa, który stara się powstrzymać przeciwników przy pomocy swojego okazałego oręża. Oprócz wielu wyzwań bitewnych, ta gra to również znakomita fabuła i wciągająca historia. Jeśli jednak wolimy skupić się na akcji, śmiało można polecić któryś z gry uznanej serii "Call of Duty". Klasyczny FPS dzieli się obecnie na serie osadzone w czasach II wojny światowej, jak to było w pierwszych odsłonach, a także bardziej nowoczesne zadnia w grach Modern Warfare. Są to fajne gry na PS4 dla fanów zręcznościówek oraz militariów, gdyż w każdej misji sporo się dzieje. Ta uznana strzelanka pierwszoosobowa to również sprawdzony pomysł na prezent. Osoby, które nie znają się dobrze na współczesnych grach warto uprzedzić, że gry w pudełkach to wersja cyfrowa, którą można przy pomocy kodu pobrać na PlayStation 4 za pomocą takich platform jak Epic Games. Tam również znajdziemy szeroki asortyment gier.