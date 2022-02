Najlepsza poczta email dla firmy w 2022 roku – którą wybrać?

Dla wielu przedsiębiorców poczta email jest obecnie jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia biznesu. A skoro tak, to wybór tej usługi powinien być świadomy i przemyślany. Warto więc poświęcić kilka chwil i bliżej przyjrzeć się wadom i zaletom rozwiązań przygotowanych przez poszczególnych dostawców. Nie tylko zaoszczędzi Wam to sporo czasu w przyszłości, ale też pomoże uniknąć ewentualnych kosztownych wpadek.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmowej poczty email

W zależności od potrzeb i charakteru danego przedsiębiorstwa, o wyborze firmowej poczty email mogą decydować najróżniejsze czynniki, takie jak na przykład cena czy dostępność w pakiecie dodatkowych aplikacji. Są jednak pewne kwestie, na które KAŻDY powinien zwrócić szczególną uwagę. A mianowicie: Wygoda użytkowania – Przejrzysty interfejs, możliwość automatyzacji często powtarzających się procesów, zaawansowane funkcje wyszukiwania czy wygodny dostęp do poczty na urządzeniach mobilnych to cechy, które sprawią, że praca w Twojej firmie będzie przyjemna i efektywna.

Pojemność skrzynki – Usługa pocztowa powinna zapewnić użytkownikowi tyle przestrzeni dyskowej, aby mógł swobodnie przechowywać archiwalną korespondencję czy ważne załączniki, do których chce mieć dostęp z dowolnego urządzenia.

Stabilność i bezpieczeństwo – Przy biznesowym wykorzystaniu skrzynki, dostęp do wiadomości powinien być nieprzerwany, a przechowywane na niej dane – bezpieczne. Ważne jest również wbudowanie odpowiednich filtrów antyspamowych oraz ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i próbami wyłudzenia danych.

Poczta email dla firmy – porównanie dostawców

Gmail to szybka i bezpieczna poczta dla firm. Wyróżnia się doskonałym filtrem antyspamowym, zaawansowanymi opcjami wyszukiwania i dużą przestrzenią dyskową (w zależności od planu – od 30 GB do 5 TB na użytkownika). Gmail dla firm dostępny jest w ramach usługi Google Workspace, wraz z którą użytkownik otrzymuje dostęp do szeregu przydatnych aplikacji (np. do tworzenia i edycji dokumentów tekstowych, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych czy organizacji telekonferencji). Na niekorzyść Gmaila działa brak klienta poczty na pulpit.

Outlook jest stabilną pocztą dostępną w ramach usługi Microsoft 365. Charakteryzuje się jednym z najlepszych klientów poczty, co docenią zapewne osoby, które nie lubią obsługi maili w przeglądarce. Outlook oferuje rozbudowane narzędzia do porządkowania korespondencji i 1 TB przestrzeni dyskowej. W ramach usługi Microsoft 365 dostępne są również zaawansowane programy do obsługi plików. Wadą tego rozwiązania jest stosunkowo wysoka cena i – dość często spotykane – wolne działanie.

Protonmail charakteryzuje się ponadprzeciętnym zabezpieczeniem korespondencji swoich użytkowników. Firma wykorzystuje szyfrowanie end-to-end, zaś dane przechowywane są na szwajcarskich serwerach. Wyróżnikiem Protonmaila jest też bardzo wygodna aplikacja mobilna. Decydując się na to rozwiązanie, warto jednak pamiętać, że dostępnych jest tu tylko 5 GB przestrzeni dyskowej.

Zoho to poczta, którą wyróżnia bardzo niska cena (plany zaczynają się już od 0,9 euro), dzięki czemu doskonale sprawdzi się ona w małych firmach. Ciekawą funkcją Zoho jest udostępnienie użytkownikom możliwości szybkiego odpowiadania na emaile za pomocą komentarzy podobnych do tych, które znamy z social mediów. W najwyższym plane oferowany jest też szeroki pakiet narzędzi biurowych. Minusem tego rozwiązania jest dostęp do jedynie 50 GB miejsca na dysku, co dla wielu firm może być niewystarczające.

iCloud Mail jest narzędziem dostępnym dla ograniczonej grupy użytkowników, korzystających ze sprzętu marki Apple. Oferowaną w ramach usługi iCloud skrzynkę cechuje przejrzysty interfejs, prostota oraz łatwość użytkowania. Jednak jej wersja webowa jest mocno ograniczona, a to przecież właśnie ta odsłona poczty jest najczęściej wykorzystywana do użytku służbowego. Użytkownicy nie mają możliwości skonfigurowania jej pod swoje własne potrzeby, co może być bardzo niewygodne dla osób obsługujących dużą liczbę wiadomości.

Podsumowanie

Jak to zwykle bywa w okrutnym świecie, odpowiedź na pytanie "Jaka jest najlepsza poczta email dla firmy?" brzmi "To zależy". Każde przedsiębiorstwo jest inne, a ich właściciele sami muszą zastanowić się, czego oczekują od skrzynki pocztowej i które cechy tego narzędzia będą najważniejsze dla sprawnego działania ich organizacji. Jeśli wciąż nie masz pewności, które rozwiązanie wybrać, zapoznaj się z innymi rankingami, porównującym wady i zalety skrzynek email dla firmy. Wartościowy tekst na ten temat znajdziesz tutaj.