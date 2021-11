Najczęściej wybierane prezenty dla Niej!

Xiaomi Mi 11 Lite 5Gz ceną niższą o 25% to konstrukcja, która zachwyci niejedną kobietę. Po pierwsze ma niespotykaną, jasnożółtą obudowę z ekranem AMOLED o bardzo wąskich ramkach. Po drugie smartfon wyposażono w komplet czterech aparatów, w tym ultraszerokokątny do fotografowania architektury czy panoram oraz świetny obiektyw do ujęć makro. Dobrej jakości procesor oraz 8 GB pamięci RAM w połączeniu z modułem 5G gwarantuje szybkie i stabilne działanie aplikacji, pobieranie plików czy streaming w wysokiej jakości. W cenie do 1500 zł to prawdziwa perełka!