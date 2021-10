Najciekawsze jesienne premiery gier

Ubisoft zaprasza nas do szóstej już odsłony bestsellerowego cyklu FPS – Far Cry. Klasyczne podejście do sandboxa – wątek główny oraz szereg misji pobocznych, pozwalających na eksplorowanie obszernego świata gry – sprawi, że gra pochłonie nas na długie godziny. Naszym celem nadrzędnym jest odsunięcie od władzy Antona Castillo, dyktatora tropikalnej Yary (państwa luźno inspirowanego Kubą). W postać Castillo wcielił się znany i lubiany Giancarlo Esposito (m.in. seriale Breaking Bad i Better Call Saul). Świat przemierzamy na piechotę lub w rozmaitych pojazdach, poruszając się po bezdrożach, małych osadach i odkrywając wielką metropolię. Far Cry 6 zmusza do dobrania odpowiedniego stylu rozwiązywania stawianych zadań – zarówno wybuchowego (oprócz broni białej do dyspozycji mamy potężny arsenał), jak i bardzo dyskretnego (gdy przeciwnicy są bardziej liczni lub zaawansowani technicznie – na przykład posiadają czołgi).