Najbardziej oczytani Polacy siedzą w więzieniu

Około 80 proc. osób przebywających w zakładach karnych regularnie czyta książki. W ciągu roku jeden więzień czyta nawet 50 książek.

Więźniowie zawyżają statystyki czytelnictwa

Według Fundacji Zmiana po literaturę sięga około 80 proc. skazanych. Jak podaje Polsat News zakład karny w Białymstoku szczyci się, że po niektóre książki ustawiają się kolejki. Więźniowie polecają sobie nawzajem co ciekawsze lektury. A czytają wszystko: od fantastyki po poezję.

Ze spacerniaka do biblioteki

Wielu bibliofilów to osoby, które na wolności nie były zainteresowane literaturą. Dopiero podczas odsiadki zainteresowały się tym, co proponują zakładowe biblioteki. Nierzadko czytanie jest zaraźliwe. Kolega z celi, który nie może oderwać się od lektury, zaszczepia czytelniczego bakcyla we współwięźniach.