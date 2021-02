Najbardziej nietypowe pasje nastolatków

Social media, czyli dobra zabawa

Po pierwsze social media. Niestety, niektóre challenge, od których roi się w sieci, potrafią być naprawdę stratą czasu. Lizanie deski klozetowej, owszem, może spowodować nagły wzrost popularności wśród znajomych, ale to naprawdę mało higieniczna i ambitna rozrywka. To już lepiej obejrzeć na TikToku tańczącego Anthony’ego Hopkinsa lub wymyślać nowe zastosowania przedmiotów codziennego użytku. Przyda się do tego dobry smartfon z dostępem do sieci. Zanim więc zaplanujesz podbój internetu, warto zrobić research wśród dostawców sprzętu i dostępu do sieci. Rozsądnym wyborem będzie skorzystanie z opcji telefonu na kartę, gdzie płacisz tylko za to, ile dzwonisz, SMS-ujesz lub surfujesz w sieci. Interesującą pod tym względem ofertę ma Red Bull MOBILE z 8 GB za darmo na start za jedyne 5 zł. Lista pozostałych bonusów, które otrzymasz od sieci, jest równie atrakcyjna. Z takim zestawem można już zagłębiać się w meandry TikToka i innych mediów społecznościowych, rozwijając kreatywność w kolejnych pomysłowych challenge’ach. Jeśli zaś oglądanie innych w sieci przestało być inspirujące, można wymyślić siebie od zera, tworząc tematyczny kanał na YT czy rozwijając influencerskie zasięgi na TikToku. Kreatywność użytkowników tych platform nie ma granic. Wystarczy dobry plan i autorski pomysł na siebie. Kanały kulinarne, streaming gier czy nagrywanie klipów pozwolą na rozwijanie pasji dużo bardziej efektywnie niż challenge typu #skullbreaker. Do dzieła!