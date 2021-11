Nagranie z samochodowego wideorejestratora - jak zrobić to dobrze

Macie dobry sprzęt, uruchamiacie silnik i ruszacie w drogę. Naciśnięcie przycisku uruchamiającego nagrywanie to nie wszystko. Jeżeli będziecie świadkami niepokojącego zdarzenia, to warto pamiętać o odpowiednim zachowaniu. W przypadku, kiedy traficie na kierowcę rażąco łamiącego przepisy, to można podążać za nim jedynie w taki sposób, żebyście sami nie złamali prawa. W przeciwnym razie ukarany zostanie nie tylko nagrywany, ale również nagrywający. Każda niebezpieczna sytuacja drogowa powoduje stres i wzrost poziomu adrenaliny, co nie będzie jednak wystarczającym wytłumaczeniem dla policjantów. Można próbować bronić się działaniem w stanie tak zwanej wyższej konieczności. Pamiętajcie jednak, że nie ma jednoznacznej pewności, że na przykład sąd przychyli się do takiego wyjaśnienia.