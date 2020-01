Nadchodzi gra Kapitan Tsubasa. Bandai rozpieszcza nas przed olimpiadą w Tokio w 2020

Kapitan Tsubasa, w oryginale "Captain Tsubasa: Rise of New Champions", trafi na PC, PS4 i Nintendo Switch. Twórcy dośrodkują przy pomocy nostalgii i wycelują w okienko "przystępną rozgrywką". Trzymam kciuki za gola!

Arcade'owa gra piłkarska "Captain Tsubasa: Rise of New Champions", na podstawie kultowej mangi i anime, trafi w 2020 roku do sprzedaży. Kiedy w 2020? Bandai Namco nie zdradza, ale wydaje się to oczywiste - przed Igrzyskami Olimpijskimi 2020 w Tokio, które rozpoczną się 24 lipca.